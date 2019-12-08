تطوعي صحة 3.. مركز طب الأسنان التخصصي يختتم مبادرة “صحية وسليمة .. من الثنايا للنواجذ” في نادي الفرسية

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – الاخصائي طلال بن هيال العنزي : إختتمت مبادرة “صحية وسليمة .. من الثنايا للنواجذ” في نادي الفرسية ، حيث أقيم خمس أركان تفاعلية تثقيفية بمشاركة مجموعة من المتطوعين تابعين لمركز طب الأسنان التخصصي التابع للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى .

حيث تم تقديم نصائح طبية وفحص سريري وتقييم للحالات ، كذالك تم تطبيق كامرة vr التفاعلية وتوزيع الضيافة والهدايا للأطفال.

الجدير بالذكر صرح سعادة مدير عام نادي الفروسية الاستاذ عادل المزروعي بإهمية دور التطوع ونشر ثقافة التطوع بين أفرادالمجتمع ، مرحباً بمثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع .

وحضر المبادرة ايضاً مديرة عام الجودة بوزارة الصحة أ هيفاء النعيمي وأبدت إعجابها بالمبادرة والنادي المستضيف.

وحضر جمع غفير من الزملاء الإعلامين والمحررين وزوار النادي شاكرين لوزارة الصحة مثل هذه المبادرة المتميزه.

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