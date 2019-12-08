“التجارة” تستدعي 413 سيارة تويوتا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا “Hilux / Hiace” (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.