شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف تحركات للحوثيين بجبهة فضحة شرق البيضاء وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية الجيش اليمني بمحور بيحان، اليوم الأحد، تحركات لمليشيات الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني (سبتمبرنت) أن مدفعية الجيش تمكنت من استهداف عربة قتالية كان يستقلها عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم، ما أسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها نهائياً ومصرع كل من كان على متنها.

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