شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان ينفى الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقى على تسليم 22% من الموازنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى إقليم كردستان العراق، الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، على تسليم الإقليم 22% من الموازنة قبل تقديم استقالته.
وقالت رئاسة الإقليم، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد، إن الاتفاق ينص على أن يتم تسليم الحكومة الاتحادية فى بغداد حوالى 250 ألف برميل من نفط يوميًا.
وكان وزير المالية فى حكومة إقليم كردستان آوات جناب نورى، قد أعلن فى وقت سابق، تسليم الحكومة الاتحادية فى بغداد حوالى 250 ألف برميل من النفط الخام.
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