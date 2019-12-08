شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء السعودية: 88% من السعوديين فوق 15 عاماً يستخدمون الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية عبر موقعها الرسمى، اليوم الأحد، أن 88.60% من السعوديين فوق سن 15 سنة يستخدمون الإنترنت.

و وفقا لموقع العربية، جاء ذلك فى تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019.

ووفقاً لنتائج المسح، وعلى صعيد الأسرة، بلغت نسبة الأسر التى لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 92.77%، والأسر التى يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07%، أما الأسر التى يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت نسبتهم 99.27%، والأسر التى يتوفر لديهم جهاز حاسوب فى المسكن 53.41%، وأخيراً الأسر التى يتوفر لديها جهاز تلفزيون ومذياع بلغت نسبتهم على التوالى 92.95% و20.57%، وذلك من إجمالى الأسر فى المملكة.

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أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب 46.48%، والأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الإنترنت 88.60%، والذين يمتلكون الهاتف المتنقل من نفس الفئة العمرية 96.74%، أما الذين يستخدمون الهاتف المتنقل فبلغت نسبتهم 96.97%، وذلك من إجمالى سكان المملكة 15 سنة فأكثر.

ويهدف تقرير هيئة الإحصاء، إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساعد متخذى القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها فى مجال البحوث والدراسات العلمية التى تساهم فى إبراز وتطوير النشاط فى المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.