شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يفكك 1740 لغما وعبوة ناسفة بـ"صعدة" شمال غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى، 1740 لغما وعبوة ناسفة ومتفجرة، خلفتها ميليشيا الحوثى فى أطراف سوق "الملاحيظ" بمحافظة صعدة شمال غربى البلاد وقال رئيس المركز الإعلامى للجيش، فى جبهة مران عادل القدسى، فى تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن ميليشيا الحوثى قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً. Advertisements وأشار، إلى وجود الكثير من حقول الألغام، التى لا تزال الفرق الهندسية تعمل على نزعها؛ والتى تشكل عائقا أمام المواطنين للعودة إلى بيوتهم.

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