العراق.. علاوي يطالب رئيس الجمهورية بـ"إنقاذ" البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © AS/TY رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاويالعراق.. علاوي يطالب رئيس الجمهورية بـ"إنقاذ" البلاد

طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم الأحد، الرئيس برهم صالح بـ"إنقاذ العراق"، واصفا وضع البلاد بـ"الحرج".

وقال في بيان صحفي "في ظل المنعطف الحرج والأوضاع الخطيرة التي تمر بها بلادنا، وضرورة الإسراع بترشيح اسم أو أكثر ليكلف برئاسة الحكومة المقبلة، ندعو برهم صالح رئيس الجمهورية لبدء حوار شامل يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي ناهضت الدكتاتورية السابقة، إلى جانب المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات المهنية".

وأضاف أن هذا الحوار الشامل سيتطرق لـ "قانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين، ليكون الحوار خطوة في طريق إنقاذ البلاد مما هي فيه".

وختم بالإشارة إلى أن "الأوضاع الحالية تتطلب من رئيس الجمهورية بوصفه يمثل سيادة البلد وراعيا للدستور، إجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد، والحفاظ على قرارها السيادي ووحدتها الوطنية بتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات الماضية".

المصدر: RT