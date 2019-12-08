شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب إسرائيلية بفرض سيادتها على منطقة "الغور" الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل، السلطات الأمريكية، بالسماح لدولته بفرض سيطرتها على منطقة "الغور" الأردنية، والاعتراف الأمريكي الكامل بسيادتها عليها.

وفى تصريحات صحيفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي قال " كما طالبت أمريكا في الماضي الاعتراف بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن من أجل تسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة.

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وعن الوضع في قطاع غزة قال نتانياهو: "لن يكون هنا أي تسوية حتى يتم ايقاف عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الاراضي الإسرائيلية، ومن المرجح أن نقوم بعمليات عسكرية كبيرة في المنطقة لوقف تلك العمليات التي تهدف لإزهاق أرواح الإسرائيليين".

وفى سياق متصل، ابدت "فتو بنسودة"، ممثلة الادعاء في المحكمة الجناية الدولية قلقها من التطورات في المنطقة، وأكدت متابعتها للاقتراح الاسرائيلي عن كثب من أجل الوقوف ضد احتلال أراضي الأردنية.