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العثور على مقبرة جماعية فى ذى قار جنوبى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث فى منطقة "سيد ذهب" التابعة لمحافظة ذى قار جنوبى البلاد.

 

وأفاد مصدر أمنى فى محافظة ذى قار العراقية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأنه تم تشكيل قوة أمنية بناء على بلاغ من السيطرة المركزية اليوم، حول وجود مقبرة جماعية قرب مدينة "اصدر" فى منطقة "سيد ذهب".

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وأوضح المصدر، أنه تبين أنه أثناء أعمال حفر من إحدى الشركات المحلية بأعمال المجارى، وصلت إلى آثار مقبرة جماعية مربعة الشكل، وتم العثور على ثلاث جثث وصورة لهوية عسكرية وآخر جندى، وتم توثيق المقبرة لحين انتظار قاضى التحقيق، مشيرا إلى أنه تم توقيف العمل بالشركة المحلية لحين حضور القاضى، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جثث أخرى.

 

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