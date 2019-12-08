شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مجموعة من نساء داعش حاولن الفرار من مخيم الهول شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوى الأمن الداخلى الكردية، مجموعة من نساء تنظيم "داعش" الإرهابى حاولن الفرار مع أطفالهن من مخيم الهول فى محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال مصدر أمنى كردى من المخيم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، "إن النساء اللواتى حاولن الفرار، يحملن جنسيات روسية وبينهن كازاخيات، مشيرا إلى أن الفصائل المسلحة الكردية العاملة فى المنطقة، تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذى حاول تهريب النساء المذكورات وأطفالهن من المخيم.

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يذكر أن، مخيم الهول يقع فى محافظة الحسكة، ويخضع حاليا لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، ويقبع فيه عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى من الرجال والنساء، وكذلك عدد كبير من الأطفال.