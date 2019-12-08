شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الناشطة عبير موسى تعتصم على كرسى زعيم الإخوان بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قاعة الجلسات العامة بالبرلمان التونسى، منذ صباح اليوم الأحد، حالة من الفوضى، بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر، وإعاقتهم سير الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.

وفاجأت الناشطة عبير موسى، النواب بالجلوس على الكرسي المخصّص لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كما جلس نواب الدستور الحرّ على منصّة رئاسة المجلس، مما اضطر رئيس البرلمان إلى تسيير الجلسة من المكان المخصص للضيوف.

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من جانبها طالبت نائبة الرئيس ورئيسة الجلسة سميرة الشواشى، عبير موسى بعدم التمادي في ''التطاول على السلطة التشريعية'' واستغلال رحابة الصدر التي تم التعامل بها مع اعتصام نواب الوطني الحر من خلال منح كراسي للمعتصمين للجلوس عليها لأسباب إنسانية.

وقالت سميرة الشواشي مخاطبة موسى: ''هذه الكراسي من حقّ المنتخبين من السيدات والسادة النواب لرئيس المجلس ونائبيه''.