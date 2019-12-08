شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: إعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية نقلا عن وسائل إعلام عراقية، بإعفاء قائد عمليات بغداد قيس المحمداوى من منصبه، وتكليف عبد الحسين التميمى بدلا عنه. Advertisements وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، تدمير أربعة أنفاق وثلاثة كهوف فى محافظة كركوك شمالى العراق. وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "خلال المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر والتى انطلقت اليوم فتشت وحدات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى كركوك 45 قرية، وعثرت فيها على أربعة أنفاق وثلاثة كهوف"، مشيرة إلى أنه تم تفجيرها.

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