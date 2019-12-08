تونس.. نواب يطالبون بفضّ اعتصام كتلة "الدستوري الحر" بالقوة

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

طالب نواب بالبرلمان التونسي، الأحد، بفضّ اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا/217) المتواصل منذ ستّة أيام، في مقر البرلمان، بـ"استخدام القوة".

جاء ذلك في جلسة عامة مخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة للعام 2020، والتي انطلقت وسط تواصل احتجاج واعتصام نواب "الدستوري الحرّ" في منصة رئيس المجلس ونائبيه.

والأربعاء، قرّرت كتلة "الدستوري الحرّ"، تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان، على خلفية مناوشات كلامية وقعت بين رئيسة الكتلة عبير موسى ونائبة عن حركة "النهضة".

وافتتحت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الجلسة في منصة أخرى غير المنصة الأصلية المخصصة لرئاسة الجلسة، يرافقها في إدارة الجلسة النائب الثاني للرئيس طارق الفتيتي.

وفي هذا الإطار، طالب النائب عن الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) غازي الشواشي، رئيس البرلمان بـ"تطبيق القانون واللجوء إلى القوة العامة لفض اعتصام نواب الدستوري الحر والتصدي لكل من يُعطل أعمال البرلمان".

وقال الشواشي، إن "كل شخص له حق الاعتصام والاحتجاج بكل الأشكال السلمية لكن هذا الاحتجاج تحول إلى تعطيل مؤسسة سيادية كالبرلمان وهذا غير مقبول".

من جانبه، اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) سيف الدين مخلوف، أن "ما تأتيه رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي، في البرلمان هو جريمة على معنى المادة 136 من المجلة الجزائية، والتي تنص على عقاب لمدة 3 سنوات وخطية مالية لكل من يتسبب في العنف والضرب أو التهديد في التوقف عن العمل".

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وقال مخلوف، إن "موسى تعمدت مع نوابها تعطيل أشغال البرلمان".

وطالب مخلوف رئيس البرلمان "تطبيق المادة 69 من الدستور المتعلق برفع الحصانة عن النواب وتطبيق القانون باستعمال القوة لفض الاعتصام".

بدوره، استنكر رئيس كتلة حركة النهضة (52 مقعدا) نور الدين البحيري، ما يقوم به نواب الدستوري الحر، مؤكدا على "وجود رغبة في التنكيل بالتونسيين وإطالة الأزمة وتعطيل مناقشة الموازنة".

ويأتي هذا الاعتصام على خلفية مناوشات كلامية وقعت بين رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، والنائبة عن حركة "النهضة" جميلة الكسيكسي، خلال جلسة مساء الثلاثاء، خصصت للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

وقالت موسى، في تصريحات إعلامية، بمقر البرلمان، إنها "لن تنهي الاعتصام، إلا بعد اعتذار رئاسة البرلمان، ونشر ذلك كتابيا".

وأثارت مداخلة لـ"الكسيكسي"، خلال الجلسة نفسها، فوضى وجدلا، إثر تعليقها على مداخلة لـ"موسى" في إطار مناقشة مشروع الموازنة.

وقالت "الكسيكسي" متوجهة في مداخلتها لنواب الدستوري الحرّ "هناك أشخاص في البرلمان كلوشارات وباندية (صعاليك ومنحرفين)، تعوّدوا على الدكتاتورية لا يعرفون الديمقراطية، وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان".

يذكر أن النائبة موسى طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.