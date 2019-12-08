الفلسطيني "محمد داود" يبدأ عامه الـ 33 في سجون إسرائيل

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

بدأ المعتقل الفلسطيني محمد عادل داود (58 عاماً) من محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، الأحد، عامه الـ33 على التوالي في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان وصل الخليج 365، إن داود محكوم بالسجن المؤبد، وهو من المعتقلين القدامى الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وعددهم 26 معتقلا.

ورفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن داود والمعتقلين القدامى الآخرين معه، ضمن صفقات تبادل الأسرى التي جرت مع إسرائيل سابقا.

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ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقل داود فقدَ والديه وهو في الأسر، وحرمت السلطات الإسرائيلية أفراد عائلته من زيارته "لذرائع أمنية" مدة خمس سنوات، إلى أن سُمح لأشقائه الثلاثة بزيارته هذا العام.

ويقبع داود في معتقل جلبوع الإسرائيلي، ويعاني من مرض الصدفية، وكذلك من مشاكل حادة في الأسنان، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، فقد بلغ عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية، قرابة 5000 معتقل، منهم 38 امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو200 طفل، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) أكثر من 450.



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