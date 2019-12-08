رئيس حزب جزائري يتهم "فيسبوك" بتحجيم صفحته لدعمه فلسطين

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

اتهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الأكبر بالجزائر، الأحد، مكتب إدارة موقع "فيسبوك" الجهوي بدولة عربية بـ"تحجيم" حسابه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وقال مقري في تغريدة عبر تويتر إن "صفحتي على فيسبوك من أكبر صفحات السياسيين ومن أهمها في الجزائر من حيث التفاعل، تم تحجيمها من قبل المكتب الجهوي لفيسبوك في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة)".

وأضاف أن "هذا المكتب يستعين بخونة من بلادنا (لم يسمهم) والغرض: خدمة الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا (فلسطين)، وحماية الأنظمة العربية الفاشلة والشمولية من المعارضين الوطنيين الأحرار".

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ولم يوضح مقري ما قصده بكلمة "تحجيم" لكن حديثه عن خاصية التفاعل يبدو أنه إشارة إلى منع منشوراته من الوصول إلى المشتركين في صفحته.

ويبلغ عدد متابعي صفحة مقري في "فيسبوك" نحو 290 ألف شخص، إلى جانب أن له بموقع "تويتر" أكثر من 9 آلاف متابع.

ويتهم نشطاء وحقوقيون دولة الإمارات التي تستضيف مكاتب لأبرز مواقع التواصل الاجتماعي على أرضها، بالتدخل في سياسات فيسبوك وتويتر عبر حذف صفحات ووسوم متصدرة، واختراق حسابات معارضة، والتسبب في اعتقال آخرين، وهو ما تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.