طلاب العراق إلى الساحات.. و”نريد وطناً” يصدح في بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

بعد الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية مساء الجمعة، وأدى إلى مقتل العشرات بإطلاق الرصاص الحي من قبل مجموعات مسلحة ملثمة باتجاه المتظاهرين في السنك والخلاني، خرجت الأحد تظاهرات طلابية في بغداد، كما امتنع أغلب الطلبة شرق العاصمة عن الذهاب إلى مدارسهم، تنديداً بالمجزرة، وللضغط من أجل كشف حقيقة ما جرى قبل يومين وسط العاصمة. ورفع الطلاب شعار “نريد وطناً”.

إلى ذلك، خرجت تظاهرة طلابية في النجف. كما عمد طلاب محتجون إلى إغلاق البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء، مانعين الدخول إليها.

أما شرق العراق، فقد أفيد عن خروج مئات الطلاب في ميسان إلى ساحات الاعتصام، معلنين استمرارهم في الإضراب.

كذلك، تظاهر طلاب كلية الطب في جامعة المثنى، في محافظة المثنى (جنوب العراق) إلى الطرقات.

وكانت ساحة التحرير استعادت صباح الأحد هدوءها، وعادت إليها الفعاليات التطوعية بعد مجزرة ساحة الخلاني.

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يذكر أن حصيلة ضحايا الهجوم الذي شهدته بغداد مساء الجمعة ارتفعت إلى 24 قتيلاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس مساء السبت. في حين أفادت الشرطة بأن 127 شخصاً أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير.

وفي خطوة تضامنية من قبل الجنوب العراقي، مع قلب البلاد، أعلنت كل من محافظة ذي قار، والديوانية تعطيل الدوام الرسمي الأحد والاثنين، حدادا على ضحايا المتظاهرين الذين سقطوا وسط بغداد.

حداد على ضحايا بغداد

إلى ذلك، أشارت الحكومة المحلية في ذي قار في بيان إلى تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف، في المحافظة، وذلك، استنكاراً لعدم تلبية مطالب أبناء المحافظة أيضاً.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد حدادا على ضحايا بغداد. وقال رئيس الحكومة المحلية زهير الشعلان في بيان: “نعلن الحداد على ضحايا ساحة الخلاني وتعطيل الدوام الرسمي الأحد في المحافظة عدا الدوائر الخدمية.”

وكان مسلحون مجهولون شنوا هجوماً على المتظاهرين في بغداد الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود عيان في حينه إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.