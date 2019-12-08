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الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.

ودعت “الوزارة” الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.

يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.

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