الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.

ودعت “الوزارة” الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.

يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.