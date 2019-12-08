- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.
ودعت “الوزارة” الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.
يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.