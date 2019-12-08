استئناف رحلات قطار الحرمين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استئناف الرحلات عبر محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، يوم الأربعاء المقبل بين جدة والمدينة المنوّرة مروراً بمحطة رابغ.
كما تستأنف الرحلات إلى مكة المكرّمة الأسبوع المقبل، من محطة المطار الجديدة التي تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة.
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