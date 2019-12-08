«فنان جائع» يلتهم عملاً فنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مقطع مصور تم بثه عبر «إنستجرام» ديفيد داتونا الفنان الأمريكي، من أصل جورجي، المقيم في نيويورك، وهو يلتهم الموزة المعلقة بشريط لاصق على جدار، وهي العمل الفني المعروض في «آرت بازل للفن المعاصر» في ميامي بيتش بالولايات المتحدة، بعنوان «كوميديان»، ومن تصميم الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، التي اشتراها جامع فرنسي قبل أيام بمبلغ 120 ألف دولار.

وأمام حشد من الفضوليين، قال داتونا وهو ينزع الموزة من على الجدار الأبيض إنه «أداء فني» عنوانه «هانجري آرتيست» (فنان جائع)، وقال بعد التهامها: شكراً، إنها لذيذة جداً.

وعلى الفور تدخل مسؤول في المعرض، واقتاده بعيداً عن الأنظار.

لوسيان تيراس، مدير العلاقات مع المتاحف، في جاليري إيمانويل بيروتان التي باعت العمل، قال لصحيفة ميامي هيرالد: هو لم يدمر العمل فالموزة مجرد فكرة.

وأضاف: تكمن قيمة العمل في شهادة الأصالة المرافقة له، إذ إن الموزة ينبغي أن تجدد بانتظام بدلاً من أن تهترئ. وقد علقت موزة جديدة على الجدار بالفعل بعد ربع ساعة.

وأشار تيراس إلى أن تصرف داتونا تسبب في كثير من التوتر ولفت الانتباه. لكن ردود الفعل رسمت البسمة لدى كثير من الناس.