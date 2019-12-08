«قضاء أبوظبي» تختتم الدورة الأولى من برنامج تأهيل الخبراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي، الدورة الأولى من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء، بمشاركة 18 خبيراً مسجلاً أمام نيابات ومحاكم أبوظبي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الدائرة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، وتجويد أدائهم كونهم من أعوان القضاة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.

وأكدت الدائرة أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء القضائيين، موضحةً أن الخبرة القضائية تدبير إجرائي يلجأ إليه القاضي، في كل أمر يستلزم معرفة ضرورية في الوقائع ذات الطبيعة التخصصية؛ حيث يعهد القاضي بمقتضى هذا التدبير، وبموجب سلطته التقديرية، إلى واحد أو أكثر من الاختصاصيين، للبحث والتدقيق في الأسئلة المعروضة عليه التي تكون من طبيعة فنّية صرفة.

وأشارت إلى أهمية دور الخبرة القضائية في تحقيق العدالة، بتوضيح نقاط فنية متخصصة بفن من الفنون أو علم من العلوم، ما قد لا يُتاح للقاضي معرفته والوقوف على دقائقه بغير هذه الخبرة، مع تأكيد أن هذا الإجراء لا يحد من سلطة القاضي التقديرية، في الأخذ بها أو رفضها، وفقاً لضوابط وشروط محدّدة.

فيما أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أنها نظمت برنامج التأهيل الأساسي للخبراء، بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بالدائرة، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم بالأُطُر القانونية والسلوكات الأخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، وتمكينهم من ممارسة قواعد الخبرة وإجراءاتها، بكفاءة وفاعلية، أعواناً للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.