مواصلات عجمان تنظم رحلة بحرية لكبار المواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم قسم النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة بعجمان، رحلة بحرية ترفيهية بالعبرة لكبار المواطنين، بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين، معبرة بذلك عن القيم الإماراتية الأصيلة لرعاية الآباء والأجداد والتواصل معهم والترفيه عنهم، وتعزيزاً للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد، لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

وأوضحت رشا خلف المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير جانب المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات التي تتبناها والتي تهدف لربط المؤسسة بالمجتمع وتوثيق علاقاتها به، حيث إن هذه المبادرة استهدفت ١٥ شخصاً من كبار المواطنين تضمنت مشاركتهم أحاديثهم الجميلة والاستماع لذكرياتهم عن الحياة الإماراتية القديمة.

ومن جانبه أعرب عبد العزيز الحوسني المشرف الاجتماعي في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان عن شكره وتقديره للمؤسسة على إتاحة الفرصة لكبار المواطنين للتعرف إلى الخدمات التي تقدمها.