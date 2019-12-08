شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنظم ندوة حقوق الإنسان والقضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السبت ندوة حول «حقوق الإنسان والقضاء»، حضرها عدد من أعضاء السلطة القضائية من القضاة ووكلاء النيابات الاتحادية والمحلية، بجانب إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والقضاء العسكري.

واستعرض المستشار محمد النسور رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ودور القضاء في حماية تلك الحقوق، وآليات إعداد تقارير حقوق الإنسان، مؤكداً على ثقافة التسامح والانفتاح وقبول الآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم نموذجاً عالمياً في هذا الشأن.

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