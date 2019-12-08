والي القيروان: جهود سلطان الثقافية تقرب بين العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار السبت على فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي الدورة الرابعة، بحضور والي القيروان محمد بورقيبة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وحشد من الأدباء والشّعراء من تونس ومن بعض الأقطار العربية الشقيقة ومحبي الأدب والفن والثقافة.

انطلق الحفل الختامي في بيت الشّعر بالقيروان، بكلمة لمحمد بورقيبة ثمن فيها الدور المهم الذي تضطلع به الثقافة في بناء الإنسان، وأهميتها في حماية اللغة ودعم الهويّة والقيم، وتوجّه بالشكر العميق لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا المجهود الأدبي والثقافي المتميّز والمبذول من أجل الارتقاء بمكانة الشّعر ورعايته كرافد من روافد التقارب بين الشّعوب العربية.

وألقت مديرة بيت الشعر في القيروان الشاعرة جميلة الماجري كلمة، قالت فيها:«لقد سعى بيت الشعر إلى أن يكون في مستوى مبادرة صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة في إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، وأهدافها النبيلة، فكانت حصيلته خلال الأعوام الأربعة السابقة العديد من الأمسيات الشعرية والندوات النقدية والمجالس الأدبية، التي حظيت بتقدير جميع من واكب تلك الفعاليات كونها ساهمت في رفد الحياة الثقافية التونسية بجيل جديد من الموهوبين في ميادين متعددة، و قد قرأ على منبر بيت الشعر بالقيروان شعراء من مختلف مناطق تونس، وأنحاء الوطن العربي.

وشهد حفل الختام الذي أدارته الشاعرة سندس بكّار قراءات شعريّة لكل من: مختار بن إسماعيل، محمد عادل الهمّامي، سهام الفارسي، سيدي ولد أمجاد، وعبدالحميد بويك، وحلقت نصوصهم بأجنحة من ضوء الحروف والكلمات في عوالم الشعر.

وقرأ ولد أمجاد قصيدة بعنوان «أطياف عابرة»، يقول فيها:

هزني الوجد وحان الموعد

وحديث الأمس يدعوه الغد

وأنا ما زلت ولهان الخطى

والوصال الحلو باب موصد

شاعر بات وحيدا ساهرا

وقوافي الشعر بحر مزبد

وقال عبد الحميد بويك في قصيدة بعنوان «هجرة»:

و لما لهم أعلنت أني مهاجر

إلى حيث روحي تستعيد بريقها

إلى حيث نور الله يملأ ناظري

وعيني ترى رغم الظلام طريقها

وجدت قريشاً أرسلت لتصدني

فهل من علي كي يضل فريقها؟

دمائي أحلوها وكل سراقة

يجد ورائي جاهداً ليريقها

و غربانهم حولي تغير لونها

و لكنها ما غيرت نعيقها

وكرم والي القيروان وعبدالله العويس المشاركين في المهرجان وتميّزت هذه الدّورة بمشاركة أصوات شعرية شابة عبرت عن تجارب تجاوب معها الجمهور وتناولت ندوتها الفكرية قضايا أدبية هامة تمحورت بالأساس حول الشعر ودوره في تنمية الذائقة الإبداعية والجمالية، كما اشتملت إلى جانب القراءات الشعرية على سهرات موسيقيّة.

وأعرب الضيوف والمشاركون في المهرجان من أكاديميين، نقاد، شعراء، فنانين ومثقفين عن خالص شكرهم وتقديرهم لبيت الشعر القيرواني واعتزازهم بما يقوم به منذ تأسيسه من جهد متواصل للارتقاء بالمشهد الشّعري وتطويره ولمّ شمل المبدعين.