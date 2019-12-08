ماهر زين ضيف ختام «منشد الشارقة 12»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحيي الفنان العالمي ماهر زين الحفل الختامي لبرنامج «منشد الشارقة 12» الذي تنظمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتبثه قناة الشارقة على الهواء، 8 مساء الجمعة المقبل، على خشبة مسرح المجاز.

وسيكون جمهور الفنّ الإنشادي على موعد مع المشاركين الستة المتأهلين إلى نهائيات البرنامج: السوري محمد حسن، والمصري محمد طارق، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، والفلسطيني عبد المجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد المصري محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين في مصر، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر.

ويعتبر ماهر زين من أبرز الفنانين في إنتاج الأناشيد الهادفة، وأحيا حفلات في أكثر من 21 بلداً بما فيها أستراليا، والجزائر، والبحرين، والبوسنة والهرسك، وبلجيكا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والأردن، وغيرها. وأصدر زين خلال مسيرته الفنية ثلاثة ألبومات، الأول «الحمد لله» في 2009، والثاني «سامحني» عام 2012، والثالث، «واحد» وصدر في 2016 بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والتركية.

وكان المشاركون الستة تأهلوا إلى الأمسية الختامية بعد أن خاضوا منافسات على مدار الشهر الماضي ضمن ثلاث مجموعات قادها المدربون: المنشد مصطفى حمدو الحاصل على لقب «منشد الشارقة» في دورته الرابعة، والمدرب الصوتي والملحّن العراقي وسيم فارس، والفنان المصري شريف محسن.