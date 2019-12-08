«سفينة» أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف في مصر الأحد عن إطلاق أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالمنتجات المحلية، في استجابة لآمال المصنعين المصريين لوصول منتجاتهم إلى السوق الدولي. أطلق على المنصة «سفينة»، وتعتبر مولاً تجارياً إلكترونياً مجمعاً للصناعات المصرية، والموقع المُصغر لكل مُصنع سيكون بمثابة منفذ بيع له داخل هذا المول.

إسلام البنا رئيس مجلس إدارة شركة «سفينة إيجيبت» المالكة لموقع «سفينة» www.safinaegypt.com، قال «يتواجد في سفينة الآن أكثر من ألف منتج مصري الصنع»، مشيراً إلى أنه سيكون بقدرة التاجر المصري أو المستورد من خارج مصر أو وكلاء التصدير من مصر للخارج أن يبحثوا عن المنتج داخل منصة سفينة فتفتح له قائمة بكل المصنعين لهذا المنتج في مصر.

وأشار أنه يمكن التجول من مصنع لآخر حيث إن لكل مصنع على المنصة، موقع مصغر يكون فيه ملف خاص عنه وحجمه وتاريخه وشهاداته. ولفت إلى أن كل منتج لكل مصنع له صور كتب عليها متوسط سعره وأقل كمية تطلب منه، ونبذة عن المنتج ومواصفاته. وبعد الاستقرار على المصنع، الذي سيتم التعامل معه يمكن عبر «سفينة» إجراء محادثة تجارية مباشرة مع مسؤول البيع هناك باستخدام «chat engine».

وأضاف البنا أن «سفينة» لا تحصل عمولة على أي مبيعات تجري باستخدامها، فقط تحصل على رسوم اشتراك من المصنع مقابل تواجده على المنصة.