استطلاعات رأي تظهر تقدم حزب المحافظين في بريطانيا قبل انتخابات الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الانتخابات المقررة يوم الخميس متصدراً استطلاعات الرأي العام، وإن كانت بعض الاستطلاعات تشير أيضاً إلى أن فرصه للفوز بأغلبية برلمانية ربما لا يمكن التكهن بها.

وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15 نقطة قبل خمسة أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر. ‭‭ ‬‬

وقالت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة صنداي تايمز أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلاً إلى عشر نقاط.

وقال المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز تيم شيبمان على تويتر إن نسبة التأييد للمحافظين استقرت عند 43 في المئة بزيادة نقطة واحدة في حين ظل حزب العمال دون تغيير عند 33 في المئة. وشمل استطلاع يوجوف 1680 شخصاً وأجري يومي الخامس والسادس من ديسمبر.

وأضاف أن حزب المحافظين في طريقه للفوز بالأغلبية في البرلمان.

وقال شيبمان إن استطلاعاً لمؤسسة داتا براكسيس توقع حصول المحافظين على 344 مقعداً مقابل 221 مقعداً لحزب العمال.

في الوقت ذاته أظهر استطلاع‭‭ ‬‬لمؤسسة دلتابول أجرته لصالح صحيفة ذا ميل أون صنداي أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 11 نقطة على حزب العمال رغم حدوث تقلص طفيف في تقدمه.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على نسبة 44 في المئة من التأييد بانخفاض نقطة واحدة وصعود العمال نقطة ليصل إلى 33 في المئة.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي على 11 في المئة بانخفاض أربع نقاط.