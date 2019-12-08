لوموند: الاستخبارات العسكرية الروسية ضالعة في قرصنة حملة ماكرون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية ضالعون في قرصنة رسائل إلكترونية لفريق حملة إيمانويل ماكرون خلال انتخابات الرئاسة 2017 في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدتين متخصصتين مرتبطتين بالاستخبارات الروسية «استهدفتا على التوالي حسابات بريد إلكتروني لرئيس الجمهورية المقبل».

واستندت في ذلك إلى دراسة مستقلة أجراها باحثان متخصصان في «جوجل»، إضافة إلى تحقيق أجرته شركة «فاير آي» المتخصصة في ملاحقة قراصنة المعلومات.

ويأتي كشف هذه المعلومات قبل يومين من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لباريس في إطار قمة حول النزاع الأوكراني.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة أولى من القراصنة أرسلت في آذار/مارس 2017 رسائل إلكترونية بهدف تفخيخ أهداف تمهيداً لكشف هويات مستخدمين وكلمات سر. وبعد شهر، تولت مجموعة أخرى المهمة نفسها بالأسلوب ذاته. وفي الخامس من أيار/مايو، قبل يومين من الدورة الانتخابية الثانية، بدأ نشر الآلاف من وثائق حملة ماكرون على الإنترنت. وندد ماكرون يومها بـ«عملية زعزعة استقرار» تهدف إلى «زرع الشكوك والتضليل الغعلامي».

وفي نيسان/إبريل 2017، حمل تقرير لشركة «تريند ميكرو» اليابانية لأمن المعلومات مجموعة «ايه بي تي 28» مسؤولية محاولة قرصنة حملة ماكرون. وأشارت «لوموند» إلى أنه لم يتم التأكد ما إذا كانت العملية حققت غايتها. وسبق ونفت روسيا أي ضلوع لها في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة.