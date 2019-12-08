شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يطلق سراح 2626 موقوفًا من المتظاهرين السلميين والان مع تفاصيل الخبر
وذكر المركز، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "الهيئات المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين"، مضيفة "أنه لا يزال 181 موقوفا جار التحقيق معهم فى الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون".
جدير بالذكر، أن السلطات العراقية احتجزت مئات المتظاهرين خلال التظاهرات التى شهدتها معظم محافظات البلاد والتى طالبت بالقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاحات المرجوة من الحكومة.
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