شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز السعودية تقر توزيع 427.5 مليون ريال على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة المراكز العربية المدرجة بالسوق السعودى توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي فى 30 سبتمبر 2019 من العام المالى 2020، بقيمة 427.5 مليون ريال.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة "الرؤية" الإماراتى، أوضحت الشركة فى بيان، اليوم، أنه من المقرر توزيع الأرباح على 475 مليون سهم بواقع 0.9 ريال للسهم.
وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وينتهي الحق في التوزيعات النقدية للشركة لحامل السهم حتى جلسة 16 ديسمبر الجاري، على أن يتم توزيع الكوبون النقدي في 30 ديسمبر 2019 من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب).
ويبلغ رأس مال الشركة 4.75 مليار ريال سعودي، موزعاً على 475 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 435 مليون ريال، مقابل 273 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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