شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 68 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 68 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد 38 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات اللاذقية بواقع (12 انتهاكًا) وإدلب (13) وحلب (8) وحماه (5)؛ فى حين رصد الجانب التركى فى هذه اللجنة 30 انتهاكًا للهدنة، وقعت فى محافظات إدلب (19 انتهاكًا) واللاذقية (6) وحلب (3) وحماة (2).

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وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية عمليتين إنسانيتين، حيث تم توزيع 350 سلة غذائية بوزن 2.0475 طن فى بلدة خارم بمحافظة اللاذقية وفى بلدة التابية بمحافظة دير الزور.