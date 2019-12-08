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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "الاتحاد الحديدى 12" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدى"، ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكن، لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.
واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد أن اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين والذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.
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