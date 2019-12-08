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انطلاق "الاتحاد الحديدى 12" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامرى، قائد القوات البرية، والفريق تيرى فيريل قائد الجيش الأمريكى الثالث، انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدى 12"، بين القوات البرية، والجيش الأمريكى الذى انطلق على أرض الامارات اليوم، ويستمر عدة أسابيع.

 

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أن التمرين المشترك يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين، وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفق رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة واهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

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ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدى"، ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكن، لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.

 


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واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد أن اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين والذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.

 

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