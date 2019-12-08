شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون بالخارج يواصلون تصويتهم لليوم الثانى بالانتخابات الرئاسية فى إقبال ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجزائريون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى ثان أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتى تستمر لمدة ستة أيام.

ويتنافس فى تلك الانتخابات المقررة فى الداخل يوم الخميس المقبل، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبحسب الأرقام التى أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر فإن إجمالى عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتبا للتصويت.

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ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114، وعدد منسقى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية فى حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.

ويأتي تصويت الجاليات الجزائرية بعد ٤٢ مظاهرة حاشدة في الجزائر للأسبوع، ضد الانتخابات والسلطة القائمة، والتي يتهمها الحراك الشعبي بكونها من بقايا نظام الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى في أبريل تحت ضغط الشارع.