خادم الحرمين الشريفين يبحث مع أمين التعاون الخليجى تعزيز العمل المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن اللقاء تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر أن تستضيفها الرياض بعد غد الثلاثاء.