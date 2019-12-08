شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبحث مع أمين التعاون الخليجى تعزيز العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن اللقاء تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر أن تستضيفها الرياض بعد غد الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يبحث مع أمين التعاون الخليجى تعزيز العمل المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.