اخبار الخليج

مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة

متابعات_الخليج 365

مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة، ويتضمن هذا المشروب السحري خلّ التفاح والليمون الحامض والبهار الأسود، وهي مكونات تساعد على تكسير الخلايا الدهنية وتنشيط عملية الأيض.

Advertisements

 

وللحصول على هذا المشروب تحتاج فقط إلى أن تضع في 240 مل من الماء المغلي ملعقة كبيرة من خل التفاح، وعصير حبة واحدة من الليمون الحامض، ورشة واحدة من البهار الأسود الحار.

 

ثم عليك مزج الخليط جيداً ومن ثم شربه قبل كل وجبة كي تخسر الوزن في ليلة واحدة فقط وتحافظ على رشاقتك، من خلال عصير الليمون الذي يمنع تراكم الدهون مجدداً في الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروب يمكنك من خسارة وزنك في ليلة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا