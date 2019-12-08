كيف تتخلص من حب الشباب تحت الجلد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن من أصعب المشاكل التي تعاني منها النساء حول العالم هي البثور، والأسوأ حين تتورم تحت الجلد ويكون من الصعب التخلص منها بسهولة فتبقى منتفخة لعدة أيام.



لكن ولحسن الحظ هناك عدة حلول تساعدك للتخلص من هذه المشكلة في يوم واحد فقط:

- قناع القرفة والعسل: مكونان يحتويان على مضادات للإلتهاب تقضي على البثور، أخلط ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقتان كبيرتان من العسل، ثم إغسل وجهك وضع المزيج كالقناع طوال الليل ثم اغسله بالماء الفاترة في الصباح.

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- قناع زلال البيض: هذا المكون يعتبر الأرخص للعناية بالبشرة، فهو يحتوي على الفيتامينات والأحماض الأمينية التي تقتل البثور وتعيد تجديد خلايا البشرة، كما أنها تساعد على معالجة ندبات البثور السابقة.

لتحضير الماسك إخفق 3 بياض أو زلال البيض قليلاً ثم دعهم يهدأوا لـ3 دقائق، ومن ثم ضع الزلال المخفوق على وجهك بواسطة الإصبع، وبعد جفاف القناع طبّق المزيج عدة مرات على الوجه حتى تتكون ثلاث طبقات جافة من البيض، وبعد مرور 30 دقيقة إغسل وجهك جيداً بالماء الفاترة ثم طبق كريم مرطّب.

- قشور البرتقال: تحتوي هذه القشور على حمض الاسكوربيك والفيتامين C فتقضي على حب الشباب تحت الجلد بسرعة.

كل ما عليك فعله هو غسل وجهك جيداً ثم وضع القشور على المنطقة المتأثرة بالبثور.

لفعالية أفضل ضع قشرة صغيرة على كل منطقة تحتوي على البثور، واغمس القشرة بعصير البرتقال لنتيجة أفضل.