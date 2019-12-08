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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لماذا نحلم أحياناً بأشخاص لا نعرفهم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نشاهد في أحلامنا أحيانا الكثير من الأشخاص الذين لا نعرفهم، والذين يلعبون دوراً معيناً في الحلم، ولكن هل تعلم أن عقلك لم يخترع هذه الوجوه؟ وأن هذه الوجوه هي لأشخاص رأيتهم بالفعل في حياتك ولكنك لا تتذكرهم
أو لا تعرفهم؟
ربما يكون القاتل المرعب الذي كان يطاردك في آخر حلم حلمت به هو الطبيب الذي قام بتطعيمك حين كنت طفلا صغيرا .
تخيلوا كم من الوجوه مرت علينا في حياتنا.. لدى عقولنا مخزن وفير من الصور لاستخدامها في أحلامنا .
تدور الأحلام حول ما نعرفه فقط عندما ترى أي وجه غريب في أحلامك فأعلم أنه ليس وجهاً غريباً، بل أنها وجوه لأشخاص رأيتها على مدار حياتك لكنك لا تتذكرها، إننا نرى المئات من الوجوه أثناء حياتنا، فيعمل العقل على استخدامها لبناء شخصياته في الأحلام، فعلى سبيل المثال، إذا رأيت وجه شخص كان يحاول أن يتبعك لأذيتك، فإنه قد يكون شخصاً رأيت وجهه عندما كان والدك يقود سيارته وأنت طفل صغير.
صحيح أننا ننسى صور تلك الوجوة التى رأيناها كلها ولكن تظل موجودة بعقلك الباطن فيمكن لعقلك االباطن اان يجسد تلك االصور واالوجوة فى االاحلام ولكن أانت تكون قد نسيتهاا لذلك تتوقع اانك حلمت بأاشخاص لا تعرفهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.