ردا على إطلاق قذائف .. غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لضربة إسرائيلية على غزة في نوفمبر

وذكر البيان أن الأهداف التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، شملت مستودعات ومكاتب ومواقع حراسة، في قاعدة عسكرية تابعة لحماس.

وتابع البيان أن الغارات دمرت موقعا عسكريا تابعا للقوة البحرية لحماس في شمال قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، مساء السبت.

وكان مسؤولون من حماس قد أفادوا بأن الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى غارات عدة على موقع للقسام غرب القطاع، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

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ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 نوفمبر، وردت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة الجهاد، الذي يعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع، حيث أدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، فيما لم يقتل أي إسرائيلي.

وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر، ومنذ 2008، قادت إسرائيل 3 حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.