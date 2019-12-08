قصة حفل عشاء عرض فيه مطلق النار السعودي بفلوريدا مشاهد إطلاق نار جماعي

دبي - بواسطة محمد فارس © AP عملية فلوريداقصة حفل عشاء عرض فيه مطلق النار السعودي بفلوريدا مشاهد إطلاق نار جماعي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مطلق النار السعودي داخل قاعدة بحرية أمريكية عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعي أمام آخرين كي يشاهدوها في حفل عشاء في الليلة التي سبقت تنفيذ هجومه.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن حفل العشاء، الذي أوردته نقلا عن مصدر اطلع على التحقيق.

بدورها أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني، الذي أطلق النار في القاعدة العسكرية في فلوريدا، استضاف حفل عشاء لمشاهدة فيديوهات إطلاق نار جماعي قبل ليلة من قيامه بالعملية.

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مقدم بواسطة: France24

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وجاء الكشف عن مقاطع الفيديو التي كانت بحوزة مطلق النار قبل تنفيذ الهجوم في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية، لمعرفة ما إذا كان مطلق النار قد تصرف بمفرده أم أن لديه شركاء.

وتم اعتقال 6 سعوديين في أعقاب العملية، بينهم 3 شوهدوا وهم يصورون الهجوم بأكمله، ولكن لم تعرف طبيعة علاقتهم بالمهاجم، وما إذا كان تصويرهم عملية إطلاق النار متفقا عليها مسبقا معه أم حصل بالصدفة.

وأسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت داخل صف في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

وقال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين "نعمل لمعرفة ما حدث، وما إذا كان وراءه شخص واحد أو عدة أشخاص"، مضيفا "سنصل إلى حقيقة ما حدث سريعا جدا".

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأمريكي لمراقبة الحركات "الجهادية" أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، وقد نشر بيانا قصيرا على "تويتر" قبل الحادث، يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وتم حذف الحساب على "تويتر" حيث ورد المنشور الذي ندد كذلك بالدعم الأمريكي لإسرائيل، وتضمن اقتباسا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وتعتبر قاعدة بينساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية. وتأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين، قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

المصدر: "أ ف ب"