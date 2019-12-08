غارات إسرائيلية على مواقع بغزة.. وصواريخ تسقط

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

وأفاد مسؤولون من حماس بأن الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى غارات عدة على موقع للقسام غرب القطاع، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن "3 مقذوفات أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أنه قد جرى اعتراضها بواسطة نظام القبة الحديدية، بعد بيان أولي عن اعتراض صاروخين فقط.

ويعود آخر تاريخ لإطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس إلى 29 نوفمبر، وردت عليه إسرائيل باستهداف موقع لحماس في غزة.

وعالج مسعفون 3 أشخاص في سديروت، كانوا أصيبوا بشكل طفيف خلال بحثهم عن ملجأ إثر دوي صفارات الإنذار في هذه المدينة القريبة من غزة، بحسب منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.

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وفي 12 نوفمبر، استهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في الجهاد الإسلامي، الذي يعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

وردت الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع، حيث أدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، فيما لم يقتل أي إسرائيلي.

وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر، ومنذ 2008، قادت إسرائيل 3 حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.