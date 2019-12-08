شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يبحثان الآليات الدستورية لإجراء انتخابات نزيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، الآليات الدستورية والعمل السياسى المطلوب من أجل إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح وإجراء انتخابات نزيهة فى أسرع وقت.

وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، "أن الرئيس العراقى التقى بلاسخارت اليوم فى قصر السلام ببغداد، وناقشا الآليات الدستورية والعمل السياسى المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح وإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة".

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وأكد الجانبان، حق المواطنين فى التظاهر السلمى الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمى للتظاهرات.

وأوضح البيان، أنه جرى استعراض الأوضاع الحالية التى يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التى تساعد فى حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح.