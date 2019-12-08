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محمد بن راشد يعتمد مبادرة وطنية للتسامح ويخرج الدفعة الأولى من خبراء التسامح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى،  اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، اليوم الأحد واعتمد خلاله مبادرة وطنية للتسامح.

وقال بن راشد عبر تويتر :"ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا خلاله مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياساتنا وبيئة العمل وكافة الإجراءات مع كون الإمارات حاضنة عالمية للتسامح".

 

حاكم دبى
حاكم دبى

 

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محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

وتابع :"كما خرجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكلفنا معالي عبدالرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة.. واعتمدنا انشاء مجلس الامارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

بن راشد
بن راشد

 

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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