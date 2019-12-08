شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الأسرى الفلسطينيين": إدارة سجون الاحتلال تمعن فى التضييق على الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى تمعن فى التضييق على الأسرى بشكل ممنهج.

وأوضحت الهيئة، فى بيان، أن آخر هذه السّياسات هى منع إدارة سجن "عوفر" استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بالإضافة إلى إبلاغ الأسرى بأنها ستقوم بسحب 30 صنفاً أساسياً من المواد الغذائية الأساسية من المقصف (الكنتين).

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وأشار الأسرى، إلى أنهم أبلغوا إدارة السجن بموقفهم الرافض لهذه السياسات غير المبررة، وأنّهم سيتصدون لتلك الإجراءات للحيلولة دون تنفيذها.

ونوهت الهيئة، بأن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الظروف التى يتم بموجبها احتجاز الفلسطينيين فى الأسر كوسيلة من وسائل العقاب الجماعى، وهى تسعى وبشكل ممنهج ومستمر للتشديد على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليصها إلى أدنى حد ممكن، لاسيما بعد تشكيل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، بهدف سحب إنجازات الأسرى التى انتزعوها بالنضال والإضرابات على مدار سنوات الاعتقال، لتحسين ظروفهم المعيشية.