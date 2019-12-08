الجزائريين بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

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ويتنافس فى تلك الانتخابات، المقررة فى الداخل، يوم الخميس المقبل، خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطنى، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وبحسب الأرقام، التى أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن إجمالى عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتبا للتصويت.
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114، وعدد منسقى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج 8 منسقين عبر ثمان مناطق جغرافية فى حين يوجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.
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