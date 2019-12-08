شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء الجزائرى يطلب السجن 20 عاما لرئيسى حكومة سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الادعاء العام الجزائري، اليوم الأحد، التماسًا بالسجن لمدة 20 سنة، ضد كل من رئيسى الحكومة السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال.

ووفقا لـ"سبوتينك"، خلال المحاكمة التي وٌصفت بالتاريخية لرموز النظام الجزائرى السابق، التمس الادعاء السجن لمدة 15 سنة لوزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، و20 سنة على عبد السلام بوشارب.

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فيما طلب سجن لمدة عشر سنوات ضد وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان زعلان، ووالية ولاية بومرداس نورية زرهوني.

خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع، الجمعة الماضية، مستعرضين قوة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأسبوع المقبل، ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة.

ويتظاهر المحتجون مرتين أسبوعيا منذ فبراير شباط للمطالبة بتنحي النخبة الحاكمة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.