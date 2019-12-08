شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربى لإعداد آلية لفض المنازعات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأحد، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثانى للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر، بمشاركة ممثلى وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

يناقش الاجتماع، على مدى يومين، المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذى أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية ضمن الإطار التشريعى للمنطقة والذى اعتمده المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر 2018.

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وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، تمت دعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة بهدف مراجعة اللائحة الحالية وإعداد مشروع لائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقدمت اللجنة، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية على إعداد المقترح الخاص باللائحة.