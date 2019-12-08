شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "رؤيتى للأسرة" تدخل "جينيس" بأكبر مطوية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت المطوية التى دشنتها جمعية "رؤيتى للأسرة" الإماراتية، ضمن مبادرة "ارتقاء - رواسى وطن 48" موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مطوية فى العالم، وذلك فى إطار احتفالات الجمعية باليوم الوطنى الـ48 للدولة.

ووفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، دشنت مطوية "مطوية رواسى وطن" للحصول على شهادة جينيس فى حفل أقيم بمتحف الاتحاد فى دبى، بمشاركة 47 مدرسة من مدارس الدولة الثانوية، وتحت إشراف وتعاون من وزارة التربية والتعليم وجامعة زايد وكلية الإمام مالك، ونخبة من أبناء الوطن و المقيمين على أرض الإمارات.

وجرى إعداد المطوية بعدد صفحات يتناسب وعمر الاتحاد المجيد الـ48، وغطت كل صفحة منها أخبار بعض الإنجازات الموجزة عن كل عام منذ تأسيس الاتحاد إلى عامنا الحالي، و بعدد صفحات بلغ 60 صفحة لتصبح «مطوية رواسي وطن» المطوية الأكبر في العالم بمقاييس غينيس.

ويبلغ ارتفاع المطوية 1.19 متر، وعرضها 27 متراً وتم طيها 15 طية، لتجسد بذلك صفحات من مجد خطها التاريخ بيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.