مصر.. وفاة الشيخ السلفي البارز فوزي السعيد إثر تدهور حالته الصحية

إسطنبول/ الخليج 365-
يُعد الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) من كبار مشايخ السلفية بمصر، كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة، كما كان من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة (شرقي القاهرة) بعد عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد في يوليو 2013
توفي الشيخ السلفي المصري البارز فوزي السعيد، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجاوز السبعين عاما.
وأعلنت صفحة "الشيخ فوزي السعيد" بفيسبوك المهتمة بأخباره: "توفي الشيخ فوزي السعيد رحمة الله، والصلاة في مسجد حسن الشربتلي (شرقي القاهرة) بعد صلاة الظهر".
وأوضحت أنه نقل فجر الأحد إلى مستشفي إثر تدهور صحته.
ويُعد الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) من كبار مشايخ السلفية بمصر، كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة.
والسعيد من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة (شرقي القاهرة) بعد عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد في يوليو/تموز 2013.
وفي يوليو/تموز 2014، تم توقيف فوزي، على ذمة قضية مرتبطة بدعمه للتحالف المؤيد لـ"مرسي"، قبل أن يخلى سبيله في 2016، وتم منعه من الخطابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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