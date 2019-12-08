شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا لو خلطنا الليمون مع الملح؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بسبب أمراض شتّى نعاني منها يوميّا نصرف الكثير من الأدوية كلّ فترة، ولا ندري أنّ أغلب الأمراض لا تحتاج لتكاليف كثيرة لحلّها، بل يمكن أن يكون العلاج شيئاً بسيطاً لكن مفعوله كبير، فمثلاً حبّة من الليمون ذات المذاق الحامض تعتبر ثماراً غنيّة بفوائد جمّة؛ كالفيتامينات، والكربوهيدرات، أمّا عسل النحل الذي يعتبر نوعاً من أنواع السكريات هو من أغنى المواد العلاجيّة والغذائية للإنسان، وهو يحتوي على معادن وفيتامينات وأملاح معدنيّة.



لو خلطنا الليمون مع الملح ماذا ينتج لدينا؟ وما فوائد الليمون مع العسل؟.

كيفية عمل الليمون مع العسل

هو عبارة عن حبّة ليمون كبيرة الحجم، تُعصر في كوب من الماء، ثمّ تضاف إليها ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثمّ تشرب.

محتويات خليط الليمون مع العسل

الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والفيتامينات المتعدّدة مثل: (فيتامين C، وفيتامين B).

فوائد الليمون مع العسل

يحتوي الليمون عند خلطه مع العسل على العديد من الفوائد المتنوّعة الّتي تعود على جسم الإنسان بالصحّة، وتخلّصه من بعض الأمراض، ومن هذه الفوائد:

- خليط يبحث عنه الأشخاص المهتمّون بالرشاقة وتخفيف الوزن، لأنّه يعمل على حرق كميّات كبيرة من السعرات الحرارية، ويقلّل نسبة الكولسترول في الدم.

- يعالج أمراض الشتاء كالزكام والرشح، ويقلّل الاحتقان.

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- طارد كبير لسموم الجسم ومنقٍ فعّال، إضافة إلى أنّه مُطهّر للكبد لاحتوائه على حمض الستريك.

- لا يكلّف الكثير من المال كالأدوية.

- تحلية في الذوق طبيعية، فهو بذلك يغنينا عن السكريات.

- مفيد للجلد؛ حيث يجعل البشرة بيضاء ناعمة صافية، ويحافظ على نقاء اليدين، ويقلّل الدهون المختزنة داخل الجلد، وهو يستخدم لتعقيم الحبوب، والقضاء على أيّ رائحة كريهة، إضافةً إلى أنّه مضاد للحساسية.

- يمد الجسم بالشعور بالاسترخاء ويحارب الاضطرابات النفسيّة والعصبية؛ كالقلق، والخوف، والتوتر، ويُشعر الإنسان بالطاقة المستمرة.

- يقلّل من درجة حرارة الجسم المرتفعة.

- يحارب الشيخوخة المبكرة، وهو أيضاً مُعالج مهم لأمراض النقرص والروماتيزم.

- يحمي الجسم من أمراض السرطان.

- يقضي على رائحة الفم الكريهة، ويعمل على تطهير البلعوم، ويستخدم لتبييض الأسنان، والقضاء على الجبر، والقضاء على التسوس.

- يساعد على عملية الهضم ويعالج الإمساك.

- يحمينا من أمراض القلب والربو والتهاب المفاصل والصداع. يعمل على تنظيم عمليّة الدم، ويعطيه سيولة تماماً كمفعول الأسبرين.

- معالج للحموضة.

- مضاد لالتهابات اللوزتين.

- مدر للبول.

- يعطي الجسم الفيتامينات اللازمة الّتي يحتاجها، ويمدّه بالمعادن الرئيسيّة.

- يعالج التهابات المعدة والقصبات الهوائيّة.