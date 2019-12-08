ماذا يحدث للجسم بعد 48 ساعة من حرمانه من النوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

أظهرت الكثير من الدراسات أهمية النوم لصحة الانسان الجسدية والعقلية، لذا لا يجب أن تحرم جسمك من النوم لساعات طويلة.



بعد 24 ساعة من حرمان الجسم من النوم

يؤّدي حرمان الجسم من النّوم ليوم كامل الى تراجع قوّة الذاكرة، القدرة على التركيز، التنسيق بين اليد والعين وحتى السمع.

بعد 36 ساعة من حرمان الجسم من النوم

Advertisements

يزداد ضغط الدم كثيرا بعد 36 ساعة من حرمان الجسم من النوم ويزيد ذلك خطر الاصابة بالسكتة القلبية ومشاكل القلب الأخرى.

بعد 48 ساعة من حرمان الجسم من النوم

يبدأ الجسم بالنوم لمدة تتراوح بين نصف ثانية و30 ثانية كل فترة خلال النهار ولا يمكن التحكم بهذا التصرف الذي يعرف بـ microsleep.

بعد 72 ساعة من حرمان الجسم من النوم

الشخص الذّي لا ينام لأكثر من 72 ساعة يخسر قدرته على التركيز والإدراك وتتراجع حواسه كالرؤية والشم وحتى اللمس. وقد يتعرض أيضاً لآلام في العضلات بالاضافة الى هزات غير إرادية وتكوين ذكريات غير حقيقية.