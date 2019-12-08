ما لا تعرفه عن مرض باركنسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مرض "باركنسن" يسمى مرض المشاهير، حيث عانى منه الكثير من الأشخاص الذين غيروا التاريخ السياسي أو الرياضي أو الروحاني لكثير من الناس حول العالم.



وهذا المرض أصيب به "هاري ترومان و ماو تسي تونغ و هتلر و محمد علي كلاي والبابا يوحنا الثاني والرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان"، ويعود الفضل في معرفة هذا المرض إلى الطبيب البريطاني "جيمس باركنسون" والذي اكتشف المرض عام 1817.

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ما هو هذا المرض ؟ و ما سببه؟ وعلى ماذا يرتكز علاجه ؟

يعرف هذا المرض بأنه عبارة عن تحطم في الخلايا العصبية في المنطقة الخارج هرمية من الجهاز العصبي المركزي، حيث يؤدي التحطم إلى تقليل الناقل العصبي المسمى الدوبامين، ويتميز هذا المرض بالثلاثي التالي : صعوبة الحركة وقلتها و التصلب وهزة أو رجفة والتي تكون أمامية خلفية خاصة في الجهاز الطرفي العلوي.

أما انتشار المرض فمرض باركنسون هو مرض شائع ويؤثر تقريبا على 1-2% من السكان الذين عمرهم فوق (60 عامأً)، وتصل نسبته 1:500 ولا يؤثر على جنس معين دون الآخر، وينتشر هذا المرض في جميع أنحاء العالم خاصة أوروبا و أمريكا الشمالية.